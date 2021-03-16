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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da HTŞ ve DEAŞ’a finansman sağlamakla suçlanan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da HTŞ ve DEAŞ’a finansman sağlamakla suçlanan 3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin emniyetten sağlık kontrolüne sevk edilişi

Polis Adli Kontrol Akalan Ara Transfer Irak 

-Zanlıların adliyeye sevk edilişi
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Suriye’de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı radikal örgütlerden Heyet Tahrir El-Şam’a (HTŞ) ve DEAŞ’a finansman sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre İstanbul Terörle Mücadele Polisi, aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, El Kaide uzantısı HTŞ ile DEAŞ’a yakın bazı kişileri bu örgütlere finansman sağladıkları şüphesiyle yakın takibe almış, adı geçen şüphelilerin, ‘infak’ adı altında toplanan paraları söz konusu örgütlere aktardığı gerekçesi ile 12 Mart’ta 19 şüphelinin yakalanması için 10 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polisteki sorguları tamamlandı Fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında örgütlere para transferi yapmakla suçlanan 16 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları dün sona erdi. Yakalanan zanlıların 5’i polisteki ifade işlemlerinin ardın emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan diğer 11 şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Zanlıların 8’i hakkında ‘Adli Kontrol Kararı’ verilirken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
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