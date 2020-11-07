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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da feci kaza...Motosikletli kurye cadde üzerindeki tabelaya böyle çarptı

İstanbul’da feci kaza...Motosikletli kurye cadde üzerindeki tabelaya böyle çarptı

-Güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Hastane Kamera Yön Tabelası Sağlık Ekipleri 

-Kuryenin refüje çarpması
-Tabelaya girmesi
-Yere savrulması
-Vatandaşların koşması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sultangazi’de cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden motosikletli kurye, önce kavşaktaki kaldırıma ardından da tabelaya çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, yere savrularak yaralanan genç sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, geçtiğimiz ay saat 03.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde motosikletli süratli bir şekilde seyreden Kürşat O. kavşağa geldiğinde duramayarak refüje çarptı. Kontrolden çıkan motosikletin üzerindeki sürücü kavşaktaki yön tabelasına çarparak yere savruldu. Feci kaza kamerada Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kuryeyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin dalağının alındığı ve böbreklerinin de zarar gördüğü öğrenildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
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