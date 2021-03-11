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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61’i geçti

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61’i geçti

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Doluluk Oranı 


- İstanbul’da etkili olan yağışlarla beraber baraj doluluk oranı yüzde 61,08'e yükseldi. Aralık sonu yüzde 20 seviyesinde olan baraj doluluğu bu yıl üçe katlandı İstanbul’da baraj doluluk oranlarında devam eden yağışlarla beraber artarak sürüyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 61,08’e yükseldi. Aralık ayında yüzde 19 seviyesine kadar gerileyen İstanbul’daki barajların doluluk oranı 9 ay sonra yüzde 60 seviyesini geçti.
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