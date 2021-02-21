İstanbul’da akılalmaz olay: Otelin penceresinden atlayıp adamın üstüne düştü

-Adamın kendini sarkıtması

-Aşağıya atlaması

-Yoldan geçen adamın üstüne düşmesi

-Yere savrulması

-Vatandaşların koşması

--Aktüel kamera-

-Olay yeri

-Röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Çağlayan’da pencereden atlayan akli dengesi bozuk şahsın yoldan geçen vatandaşın üzerine düşmesi kamerada İSTANBUL



- Çağlayan’da üşümemesi için geceden otele yerleştirilen akli dengesi bozuk bir şahıs, sabah saatlerinde kaçmak için pencereden atladı. Aşağıya düşen adam yoldan geçen bir vatandaşın üstüne düşünce ikisi de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, önceki gün saat 09.20 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras (57) belediye tarafından soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi. Geceyi burada geçiren şahıs sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı 1. katın penceresinden aşağıya atladı. Atlayan şahıs o esnada yoldan geçen Yusuf İşgören’in (29) üstüne düştü. Akılalmaz olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yeniaras pencereden atlamaya çalışıyor. Atlayan şahıs yoldan geçen adamın üstüne düşüyor. Vatandaşlar ise koşarak yaralının başına geliyor. Pencereden atlayıp adamın üstüne düştü Öte yandan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavileri biten yaralılar ardından taburcu edildi. “Kendini attı, adamın üstüne düştü” Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Biri kendini atıyor. Aşağıdakinin üstüne düşüyor. İkisi de yaralanıyor, alttakinin durumu daha ağırdı. İkisi de hastaneye götürüldü. İçeride yardım yaptılar. Ambulans biraz durdu bekledi ondan sonra götürdü” dedi.

Polis olayla ilgili başlattığı incelemede, şahsın akli dengesinin bozuk olduğunu ve belediye tarafından gece üşümesin diye otele yerleştirildiği bilgisine ulaşıldı.



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