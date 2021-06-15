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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da akıl almaz kaza: Kendi kullandığı minibüsün altında hayatını kaybetti

İstanbul’da akıl almaz kaza: Kendi kullandığı minibüsün altında hayatını kaybetti

Minibüsten görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Osmanpaşa Sağlık Ekipleri 

-İshak Toğluk’un fotoğrafı

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- TEM Otoyolu’nda aniden fenalaşın minibüs sürücüsü, aracını yol kenarına çekmeye çalıştı. Kapıyı açınca aşağı düşen minibüs sürücüsü İshak Toğluk, hareket halindeki aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, önceki gün TEM Otoyolu Sultangazi istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa minibüs hattında çalışan İshak Toğluk, içerisinde yolcu olmayan boş minibüs ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Aracını yol kenarına park etmeye çalışan sürücü İshak Toğluk, kapısının açılmasıyla bir anda aşağıya düştü. Hareket halindeki aracın altında sıkışan Toğluk’u gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aracın altında sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan İshak Toğluk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Toğluk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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