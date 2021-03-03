İstanbul’da 2 günde 7 otomobil çalan hırsızlar kamerada

-Araç çalma görüntüsü

-Aracın beynini değiştirmeleri



( İSTANBUL ) -- Gözaltına alınan 7’şüpheliden 6’sı tutuklandı İSTANBUL



- İstanbul’da son 2 gün içinde 7 otomobil çalan şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İstanbul genelinde son 2 günde yaşanan 7 otomobil hırsızlığı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, şüphelileri Ataşehir'de kiraladıkları bir depoda otomobiller ile yakaladı. 7 otomobilden 2'sinin beynini değiştirdikleri araçları sahte plaka takarak kullanmayı planladıklarını tespit eden polis, diğer 5 otomobilin ise parçalanmak üzere hazır edildiği belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin, yanlarında taşıdıkları bir aparatla araçların beyinlerini değiştirdikleri ve bu yöntemle 1 dakika içerisinde hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlendi. Suç makinesi çıktı Gözaltına alınan şüpheliler Veysel D., Bekir C., Yıldırım K., Özkan E., Ramazan A., Selahattin D. ve Uğur Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlardan Özkan E’nin daha önceden 46 suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Kameralara saniye saniye yansıdı Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında, mağdur vatandaşın fırına uğradığı sırada aracının anahtarını kontağın üstünde bırakmasını fark eden zanlıların aracı çaldıkları görülüyor. Bir başka görüntüde ise zanlıların, gözlerine kestirdikleri bir aracın beynini 1 dakika içinde değiştirerek aracı çaldıkları görülüyor. (HZE-YM-



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