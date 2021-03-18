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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı '18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi' için klip hazırladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı '18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi' için klip hazırladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi" için klip hazırladı - KlipİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi", Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda izlenime sunuldu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Çanakkale destanını ve bu destanı yazan kahramanları anmak, tarihi bilincini yeni nesillere aktarmak amacıyla "360 Kültür Sanat" kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi düzenledi.
Bu etinlik için bir klüp de hazırlandı

İletişim Akkale 

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