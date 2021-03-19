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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

- Ziyaretten detaylar - Fotoğraf çekimleriİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nin ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, girişte Kabaktepe ve parti il teşkilatınca karşılandı.Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Kabaktepe'ye yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduğu belirtildi.

Çekim 

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