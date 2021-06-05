İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeşil alanlarımız adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil alanlarımız adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür" - Programın gerçekleştirildiği salondan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Millet Bahçesinde düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü toplu açılış töreninde konuştu.
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