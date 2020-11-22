İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. (1)Erdoğan: "Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz."Erdoğan: "Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir."
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