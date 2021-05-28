İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti
- Taksim Camii'nden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taksim Camii'ne Kur'an - ı Kerim hediye etmesiİSTANBUL (AA) - Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı ilk Cuma Namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası Taksim Camii'ne Kur'an - ı Kerim hediye etti.
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