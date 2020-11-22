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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan: "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz."Erdoğan: "Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik."Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir."

Savaşçı İklim Değişikliği Irak 

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