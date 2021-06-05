İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik Millet Bahçesini ziyaret etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin Pendik Millet Bahçesini ziyaretinden görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kütüğe plaka çakması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaç dikmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağacı sulaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandan ayrılmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, .
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