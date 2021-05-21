İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz.'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz." - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal - Habipler - Başakşehir etabının açılış töreninde konuştu.
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