İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'u hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla, sevda ile bağlı olmak gerekiyor'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul 'u hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla, sevda ile bağlı olmak gerekiyor" - Tören alanından görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreninde konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım