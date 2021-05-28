İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti" - Taksim Camii'nden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii açılış programında konuştu.
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