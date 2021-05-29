İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi'
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi" - Tören alanından görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreninde konuştu.
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