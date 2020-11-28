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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (2)

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (2)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur. Çünkü düşünce farklıdır, hakaret farklıdır." dedi.
Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. Yıllık Kongresi'ne video konferans yoluyla yaptığı bağlantıda, video konferans vasıtasıyla da olsa kongreye katılanlarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Özgürlük Konferans 

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