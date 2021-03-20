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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulunuyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulunuyor

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'ne gelişiİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Vahdettin Köşkü'ne, ardından da Taksim'de yapımı süren AKM'ye geçti.AKM'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 86'sı tamamlanan AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu.

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