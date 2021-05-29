İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Hüsamettin Cindoruk'u ziyaretinden detaylarCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a ziyarette bulundu.Kılıçdaroğlu, eski Meclis Başkanı Cindoruk ile Şişli'deki evinde bir araya geldi.
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