İSTANBUL - Çamurlu yağış sonrası sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürdü
- Çamurlu yağış nedeniyle kirlenen otomobillerin görüntüsü - Oto yıkamacılardan detaylar İstanbul 'da çamurlu yağış sonrası sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürdüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da dün gece etkili olan çamurlu yağış sonrası bazı sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürerek temizletti.Kentte gece etkili olan çamurlu yağış nedeniyle sabah saatlerinde birçok aracın üzerinin çamurla kaplı olduğu görüldü. Otomobilleri çamurla kirlenen bazı sürücüler, araçlarını oto yıkamacılara götürerek temizletti.
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