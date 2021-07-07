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İSTANBUL - Çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

- Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsü - Şüphelilerin adliyeye sevkleri Çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da çaldıkları araçlarla ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüpsultan'da meydana gelen oto hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerin tespit etti.Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Gökhan G. ve Erdoğan G'yi yakaladı.Şüphelilerin adresinde çalıntı kamyonet ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli Gökhan G'nin 29 ayrı suçtan arandığı belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kamera Osmanpaşa Altın Gözaltı Hırsız 

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