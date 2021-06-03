İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına yönelik protestolarla ilgili ilk dava ertelendi
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına yönelik protestolarla ilgili ilk dava ertelendi - İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, salonunun küçük, katılan kişi sayısının ise fazla olması nedeniyle duruşmanın koronavirüs tedbirleri kapsamında daha büyük bir salonda yapılmasını kararlaştırdıİSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına yönelik protesto gösterilerinde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili 12 sanığın yargılandığı ilk davanın görülmesine başlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, biri araştırma görevlisi diğerleri öğrenci tüm sanıklar avukatlarıyla katıldı. Hakim, salonunun küçük, duruşmaya katılan kişi sayısının ise fazla olduğunu belirterek, koronavirüs tedbirleri kapsamında kimlik tespiti yapıp talepleri aldıktan sonra davayı erteleyeceğini, savunmaların daha büyük bir salonda alınacağını söyledi.
Söz alan sanık ve sanık avukatları, "derhal beraat" talebinde bulundu. Sanık avukatlarından Levent Pişkin, 4 aydır devam eden adli kontrol tedbirlerinin cezalandırmaya döndüğünü belirterek, bunların kaldırılmasını istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, "derhal beraat" taleplerini reddetti. Sanıklar hakkında daha önce verilen "haftada bir en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmeden mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının ise devamını kararlaştırdı.Mahkeme, savunmaların daha büyük bir salondaki duruşmada alınmasına karar vererek duruşmayı 28 Haziran'a erteledi. - Adliye önünde yoğun güvenlik önlemi alındıBoğaziçi Dayanışması adlı bir grubun sosyal medya hesabında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bugünkü duruşma öncesi açıklama yapılacağına dair paylaşımı ve Kağıthane Kaymakamlığı'nın adliye çevresindeki açıklama - eylemlerin bir gün süreyle yasaklanması kararı nedeniyle adliye önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.Adliye çevresi bariyerlerle kapatılırken, sabah saatlerinde yargılananlara destek olmak amacıyla adliye önündeki meydana gelen, LGBTİ+ bayrakları açan bir gruba izin verilmedi. Meydanın dışına çıkan grup, burada, "Gökkuşağı yargılanamaz" pankartı açtı ve kısa bir açıklama yaptı. - İddianameden İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla 12 şüphelinin, 25 Mart 2021'de, LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde yürüdükleri belirtiliyor.Kovid - 19 tedbirleri kapsamında toplantı, gösteri, açıklama, yürüyüş kısıtlaması kararı olduğu, polisin uyarılarına rağmen grubun dağılmadığı ve müdahale edildiği bilgisi verilen iddianamede, şüphelilerin, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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