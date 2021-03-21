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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelerdeki 60 kişiye para cezası kesildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmelerdeki 60 kişiye para cezası kesildi

- Polis ekiplerinin işletmeye yaptığı baskıdan detaylarBeyoğlu'nda Kovid - 19 tedbirlerine uymayan işletmelerdeki 60 kişiye para cezası kesildiİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymayan 3 işletmedeki 60 kişiye 210 bin lira para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde Kovid - 19 tedbirlerini kontrol etmek için 2 gün boyunca denetim gerçekleştirdi.Yapılan denetimlerde 3 iş yerinin kapalı olması gereken saatlerde faaliyet gösterdiği, İl Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet edildiği, ruhsatı olmadan canlı müzik ve nargile sunumu yapıldığı, ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğu ve kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edildi.İş yerlerinde bulunan 60 kişiye 210 bin lira idari para cezası yazılırken, işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yeri de mühürlendi.

Koronavirüs Para Cezası Trol 

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