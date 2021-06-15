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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı

- Belediye ekiplerininn çalışması - Mahalle sakini ile röportajBeyoğlu'nda çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yağışın da etkisiyle bir kısmında çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.Alınan bilgiye göre, Keçeci Piri Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'nde daha önce altyapı çalışması yapılan ve henüz asfaltlanmayan yolun bir bölümünde çökme oluştu.Yolda oluşan çukur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, polis güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.Beyoğlu Belediyesine bağlı ekiplerin çalışmasından sonra yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Polis Güvenlik Önlemi 

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