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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda 6 gündür park duvarında oturduğu öne sürülen kadın için çevredekiler yetkililerden destek istedi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 6 gündür park duvarında oturduğu öne sürülen kadın için çevredekiler yetkililerden destek istedi

- Genel görüntüler - Konu ile ilgili esnaf ile röportajBeyoğlu'nda 6 gündür park duvarında oturduğu öne sürülen kadın için çevredekiler yetkililerden destek istedi - Parkın karşısındaki marketin sahibi Özlem Karataş: - "Haline üzülüyoruz, bir haftadır burada oturuyor. Yemek yaptığımızda kendisine de götürüyoruz ama kabul etmiyor. Yiyip içmiyor, yetkililerin müdahale etmesini isteriz"İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 6 gündür kimseyle iletişim kurmadan bir parkın duvarında oturduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın için mahalle sakinleri yetkililerden destek istedi.Hüseyinağa Mahallesi Ömer Hayyam Köprüsü yakınında bulunan bir parkın duvarında oturan yabancı uyruklu kadına yardımcı olmak isteyen semt sakinleri, kimseyle konuşmayan, verilen yemekleri ve yardım taleplerini reddeden kadının 6 gündür buradan ayrılmadığını öne sürdü.Parkın karşısında market işleten Özlem Karataş, AA muhabirine, yardım etmek istediklerini ancak kadının talepleri geri çevirdiğini söyledi.

Söz konusu kadının iki gün önce markete gelerek alışveriş yapmak istediğini belirten Karataş, "Para istemediğimi, istediğini alabileceğini söyledim ama parayı atıp kaçtı. Haline üzülüyoruz, bir haftadır burada oturuyor. Biz yemek yaptığımızda kendisine de götürüyoruz ama kabul etmiyor. Yiyip içmiyor, yetkililerin müdahale etmesini isteriz." diye konuştu.
Karataş, kadının kimseyle iletişime geçmediğini, erkekler geldiği zaman ise hızla yerini değiştirdiğini sözlerine ekledi.

Alışveriş Market Muhabir 

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