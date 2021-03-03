Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde kamyonet ve ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı (3)

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde kamyonet ve ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı (3)

- Olay yerinden detaylar - Trafiğin normale dönmesiBeylikdüzü'nde kamyonet ve ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - İtfaiye ekiplerinin, kamyonette sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyorİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir istikametinde ilerleyen 34 HV 9479 plakalı hafif kapalı kasa kamyonet, 09 Y 1888 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken, kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı.Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kamyonet içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.Öte yandan, kazanın meydana geldiği yoldaki bariyerlerde hasar oluştu.Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametindeki trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Polis Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı