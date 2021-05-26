İSTANBUL - Beşiktaş'ta yokuş çıkarken geri kayan tır, iki eve çarparak durdu
- Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü - Kaza yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta yokuş çıkarken geri kayan tır, iki evin duvarına çarparak durabildi.Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Yelken Sokak'taki bir işletmeye un bırakan Hasan Ö'nün kullandığı 42 AND 09 plakalı tır, yokuşu çıkmaya çalışırken frenlerinin tutmaması nedeniyle geri kaydı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, sokaktaki tek katlı iki evin duvarına çarparak durdu. Tır, bir arabaya da çarparak hasar verdi.
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