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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Başakşehir'de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti

- Olay yerinden detay görüntüler - Polis ekiplerin incelemelerde bulunmasıBaşakşehir'de bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de eşini silahla vurarak öldüren şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, 1. Kısım Mahallesi 4. Etaptaki bir sitede emekli başçavuş Emrullah K. (48) ile ilaç pazarlama şirketinde çalışan eşi Nebahat K. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Emrullah K. sitenin bahçesinde eşinin kafasına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Nebahat K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Çiftin daha önce boşandığı 2 yıl önce tekrar evlendiği öğrenildi.Polis ekipleri, Emrullah K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Akalan Sağlık Ekipleri 

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