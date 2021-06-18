İSTANBUL - Bahçelievler'de merdiven çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
- Olayın meydana geldiği binadan görüntüler - Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinden görüntüler - Görgü tanığı ile röportajİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de yağış nedeniyle bodrum katı su dolan binada tahliye sırasında merdiven çökmesi sonucu, biri itfaiyeci 2 kişi yaralandı.Etkili olan yağış nedeniyle Zafer Mahallesi Okumuş Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katını su bastı.Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Su tahliyesi sırasında bodrum kattaki merdivenin çökmesi sonucu, bir itfaiyeci ile bina sakini yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Çökmenin ardından bina tahliye edildi.
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