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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Bahçelievler'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı - Güvenlik kamerası

İSTANBUL - Bahçelievler'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı - Güvenlik kamerası

- Soygun anı güvenlik kamerası görüntüsüBahçelievler'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı - Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattıİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan 2 şüpheli, biri çalışan 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi'nde bir kuyumcuya giren 2 kişi, dükkandaki çalışanları silahla tehdit ederek vitrindeki altınları istedi. Çalışanların direnmesi üzerine soyguncular rastgele ateş açtı. Olayda, kuyumcu çalışanlarından Ali T. ile soyguncuları engellemeye çalışan bir esnaf yaralandı.Şüpheliler olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Kuyumcu Dükkanı Sağlık Ekipleri 

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