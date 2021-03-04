İSTANBUL - Bahçelievler'de klima çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
- Klima hırsızlığı anı güvenlik kamerası görüntüsüBahçelievler'de klima çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan S.K'nın (36), 2 Şubat'ta klima çalınması olayının faili olduğu belirlendi.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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