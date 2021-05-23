Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Bağcılar'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

- Şüphelilerin emniyetten çıkartılması - Olay anı güvenlik kamerası görüntüsüBağcılar'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, Recep Dişkaya'nın (61) öldürüldüğü iki grup arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs'ta 22.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürüldüğü, iki kişinin de yaralandığı iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili çalışma başlattı.Polis ekipleri, Hacı B'nin yanına akrabalarını alarak damadı Yusuf D. ile aralarında bulunan problemleri konuşmak için olay yerine gittiğini belirledi.İki grup arasında çıkan tartışmada damadın amcası Recep Dişkaya'nın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.Polis, olaya ilişkin 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı B., Mahmut B., Mustafa B. tutuklanırken diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement