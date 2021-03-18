İSTANBUL - Avukatlar meslektaşları Ersin Arslan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesini protesto etti
- Avukatların saygı duruşunda bulunması - Avukatların saldırıyı alkışlarla protesto etmesiİSTANBUL (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesi nedeniyle bir grup avukat İstanbul Adliyesi'nde saygı duruşunda bulunup, saldırıyı protesto etti.
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