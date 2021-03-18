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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Avukatlar meslektaşları Ersin Arslan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesini protesto etti

İSTANBUL - Avukatlar meslektaşları Ersin Arslan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesini protesto etti

- Avukatların saygı duruşunda bulunması - Avukatların saldırıyı alkışlarla protesto etmesiİSTANBUL (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesi nedeniyle bir grup avukat İstanbul Adliyesi'nde saygı duruşunda bulunup, saldırıyı protesto etti.

Protesto Saygı Duruşu Silahlı Saldırı Haciz İşlemi Saldırı 

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