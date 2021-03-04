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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Avcılar'da inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı

İSTANBUL - Avcılar'da inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı

- İnşaatın ikinci katından düşen işçinin ambulansa alınması ve ilk müdahalenin yapılması - Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Avcılar'da inşaatın ikinci katından düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Ercan T., Cihangir Mahallesi'ndeki bir inşaatın 2. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü.Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ercan T, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

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