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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Ataşehir'de silahla vurularak gasbedilen holding çalışanı hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ataşehir'de silahla vurularak gasbedilen holding çalışanı hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntülerAtaşehir'de silahla vurularak gasbedilen holding çalışanı hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, içinde para bulunan çantayı taşırken silahla vurularak gasbedilen kadın yaşamını yitirdi.Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki S.K'ye, iş yerinden çıktığı sırada şüpheli veya şüphelilerce ateş açıldı.Başından vurulan kadın ağır yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçtı.Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İlk Müdahale Hastane 

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