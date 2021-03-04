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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Arnavutköy'de eşini ve çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Arnavutköy'de eşini ve çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı

- Arnavutköy'de eşini ve çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alınması - Polis ekipleri ve olay yerinden detaylarArnavutköy'de eşini ve çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğunu rehin aldıktan sonra serbest bırakan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, eşinin hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı Seçkin K., Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eve gelerek eşi ve çocuğunu silahla rehin aldı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Müzakere sonucu ailesini serbest bırakan Seçkin K., kendisini bir odaya kapatarak, intihar edeceğini ileri sürdü.Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkan Seçkin K., gözaltına alındı.

Polis Rehin Polis Ekipleri Irak 

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