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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Arabasında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, kan izlerini temizletirken yakalandı

İSTANBUL - Arabasında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, kan izlerini temizletirken yakalandı

- Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlıların emniyetten çıkışıArabasında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, kan izlerini temizletirken yakalandı - Esenyurt'ta aracında tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli ile ona yardım ettiği gerekçesiyle kız arkadaşı gözaltına alındı - Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldüİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta otomobilinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kız arkadaşı adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri,12 Şubat'ta silahla yaralanan bir kişinin seyir halindeki araçtan atıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Yapılan araştırmada, şüpheli C.B.'nin, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu belirtilen A.P.'yi Gökevler Mahallesi'nde aldığı aracında silahla yaraladığı belirlendi.Olayın ardından yaralı A.P.'yi seyir halindeki araçtan atan zanlının kaçtığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. - Zanlı oto yıkamacıda yakalandıPolis ekipleri yaptıkları incelemede, şüpheli C.B'yi, Esenyurt'taki bir oto yıkamacıda aracında bulunan kan izlerini temizletmek istediği esnada suçüstü yakaladı.Zanlının kız arkadaşı E.D. de mağdur A.P.'ye sosyal medya üzerinden mesaj atarak şüpheli ile buluşmasını sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sosyal Medya Kız Arkadaş Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

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