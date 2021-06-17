İSTANBUL - Anadolu Yakası sahillerinde müsilaj yoğunluğu yer yer devam ediyor
- Sahilin havadan görüntüleriAnadolu Yakası sahillerinde yer yer müsilaj yoğunluğu devam ediyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde müsilaj yoğunluğunun azaldığı görülürken bazı kıyılarda da varlığını devam ettirdiği gözlendi. Bostancı - Maltepe arası kıyılarda müsilaj görülmeye devam ediyor
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