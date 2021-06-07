İSTANBUL - Anadolu Yakası sahillerinde 'deniz salyası' yoğunluğu
İSTANBUL - Anadolu Yakası sahillerinde "deniz salyası" yoğunluğu - "Deniz salyası" olan yerlerden görüntüler - Ekiplerin temizlik çalışmasıAnadolu Yakası sahillerinde "deniz salyası" yoğunluğu - Kadıköy'de belediye temizlik işçileri file yardımıyla kıyıda temizlik çalışması yapıyorİSTANBUL (AA) - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" İstanbul 'un Anadolu Yakası sahillerinde görülmeye devam ediyor.Anadolu Yakası kıyı şeridinde sabah saatlerinde güneyden esen rüzgarla birlikte birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ve Bostancı Sahili'nde yoğun olarak görülüyor.Kurbağalıdere bölgesinde rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken çöpler müsilajla birlikte kalın ve yoğun bir tabaka oluşturdu.Kadıköy Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, kıyılarda biriken müsilajı file yardımıyla toplayarak temizlik çalışmasını sürdürüyor.
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