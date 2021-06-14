İSTANBUL - Anadolu Yakası'nda müsilaj birikmeleri görülmeye devam ediyor
- İstanbul Anadolu Yakası sahillerinde etkili olan müsilajdan görüntüler - Kadıköy Kurbağalı Dere'de görülen müsilajİSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Yakası'nda müsilaj birikmeleri görülmeye devam ediyor.Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için birçok noktada çalışmalar devam ederken, akşam saatlerinde rüzgar Lodos'a döndü.Lodosla Kadıköy Kurbağalı Dere, Kalamış Sahili, Caddebostan Sahili, Bostancı İDO İskelesi, Maltepe Küçükyalı Sahili, Dragos Sahili ve Kartal sahillerinde tabaka halinde deniz salyası birikmeleri yeniden oluşmaya başladı.
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