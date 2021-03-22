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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’a çamur yağdı: Oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu

İstanbul’a çamur yağdı: Oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu

Çamurla kaplanan araçlar

Yağan 

-Oto yıkamacıda kuyrukta bekleyen araçlar
-Vatandaşların aracını temizlemesi
-Vatandaşla röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) -- İstanbul’da çamur yağdı: Araç sahipleri oto yıkamacılara akın etti İSTANBUL

- İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan çamur yağışı sonrası otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Araçlarını kirlenmiş halde bulan vatandaşlar, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından beklenen çamur yağışı gece saatlerinde aralıklarla etkisini gösterdi. Yağışla birlikte otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah işe koyulmak için araçlarının yanına giden vatandaşlar otomobillerinin üzerindeki çamuru görünce oto yıkamacılara akın etti. “Maksat göze hoş görünsün” Gece yağan çamurla kirlenen aracını temizleyen Erdinç Balkış, “Sabah uyandığımda araba leş gibiydi, şu an tertemiz. Çamur yağmış, şu an cam ve görüş açısı temizliği yapıyorum. Maksat göze hoş görünsün” dedi.
(YEŞ-ZA-
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