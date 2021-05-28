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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

- Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden görüntülerİSTANBUL (AA) - Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 103. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan "Cumhuriyet Günü" kapsamında kardeş ülkenin bayrağının renklerine büründü.Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Cumhuriyet 

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