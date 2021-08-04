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- İsrail, Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırdı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail, Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırdı

- İsrail, Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırdı

-İsrail’in topçu atışlarında görüntüler

( TEL AVİV ) TEL AVİV

Yangın Ormanlı İsrail Hükümet Saldırı 


- İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e atılan füzelere karşılık olarak Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırı düzenlediğini açıkladı.
Lübnan'dan İsrail'e 3 füzenin atılmasının ardından İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e atılan füzelere karşılık olarak Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İsrail, Lübnan'dan kendi egemenliğine doğru ateş edilmesine, ne sebeple ve ne olursa olsun izin vermeyecektir. Lübnan hükümeti, topraklarından kaynaklanan herhangi bir saldırganlığın tüm sorumluluğunu taşır" ifadeleri kullanıldı. Saldırı sonucu can kaybının olmadığı ancak bazı ormanlık alanlarda yangınların çıktığı aktarıldı. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, "Düşman İsrail topçuları, Wadi Hamul, Al-Sudana, Sahel Al-Mari, Rashaya Al-Fokhar, Sahel Al-Khayyam, Sahl Balat bölgelerini 92 top mermisi ile vurdu" denildi.
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