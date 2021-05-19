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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 219’a yükseldi - İsrail savaş uçakları çok katlı bir binayı vurdu

- İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 219’a yükseldi - İsrail savaş uçakları çok katlı bir binayı vurdu

Gazze'nin kuzeyindeki Karama bölgesinde sivillerin kaldığı “Endülüs Kulesi”'nden detay

Bild Gesi İsrail Saldırı 

-Saldırı anı

( GAZZE ) - İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 219’a yükseldi- İsrail savaş uçakları çok katlı bir binayı vurdu GAZZE

- İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında toplam can kaybı 219’a, yaralı sayısı ise bin 530’a yükselirken, İsrail savaş uçakları Gazze’nin Karama bölgesindeki sivillerin kaldığı çok katlı bir binayı hedef aldı. İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 219’a, yaralananların sayısının ise bin 530’a yükseldiği bildirildi.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Karama bölgesinde sivillerin kaldığı “Endülüs Kulesi” adlı çok katlı bir binayı vurdu. Saldırının bilançosuna ilişkin Filistinli sağlık yetkililerden henüz bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan İsrail savaş uçakların gece saatlerinde Şeyh Radwan Mahallesini yönelik gerçekleştirdiği saldırıda ise Filistinli gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin hayatını kaybetti.
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