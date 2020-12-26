- İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında büyük maddi hasar meydana geldi



- Filistin hükümeti, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucu bölgedeki kurumlarda, altyapıda ve evlerde ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda 1'i çocuk 2 sivil hayatını kaybetmişti. Filistin hükümeti, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucu bölgedeki kurumlarda, altyapıda ve evlerde ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Saldırı sonucu Gazze'deki Al-Dorra Çocuk Hastanesinde ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına bağlı Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Gazze elektrik şirketinin ekipmanlarında ve altyapıda ciddi hasar meydana geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Al-Dorra Çocuk Hastanesinde saldırı nedeni ile büyük panik yaşandığı ve sağlık hizmetlerinin verilemediği ifade edildi. Gazze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail uçaklarının bombardımanı ile şehrin doğu ilçelerini besleyen ana su hattının büyük bir kısmını yok edildiği kaydedildi. Gazze Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı ise, El-Tuffah semtindeki El-Vevdod Camisi’nde büyük hasara neden olan saldırıyı kınadı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas’a ait roket üretim sahası, yer altı altyapısı ve bir askeri karakolu hedef aldığı aktarıldı. IDF ayrıca, saldırının dün akşam Gazze'den İsrail'in Aşkelon bölgesine ateşlenen roketlere karşılık olarak düzenlendiğini belirtti.





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