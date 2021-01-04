- İsrail güçlerinin felç bıraktığı Filistinli genç Uluslararası Mahkemesi’ne başvurdu



- İsrail güçleri işgal altındaki El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesinde savunmasız Filistinli Harun Ebu Aram'ı silahla vurarak felç bırakmıştı. Filistin, Harun Ebu Aram'ın yaralanması olayına ilişkin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, kabine oturumu sırasında yaptığı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin Masafer Yatta bölgesindeki evine saldırmasını engellemeye çalışırken Filistin genç Harun Ebu Aram'a yakın mesafeden ateş açtığını söyledi.



Açılan ateş sonucu genç Ebu Aram'ın ağır yaralandığını ve felç olduğunu aktaran Iştiyye, "Olayının soruşturulması için Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurduk" dedi.

Iştiyye, "Güvenlik Konseyi'ni halkımızı korumaya çağırıyoruz. Avrupa Birliği'ni ve uluslararası toplumu müdahale etmeye ve kameralar tarafından kaydedilen suçun soruşturulmasını istiyoruz. Bu, silahsız, sivil bir kişiye karşı işlenen soğukkanlı bir suç" ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail askerleri, 3 gün önce Masafer Yatta bölgesinde Ebu Aram'a ateş ederek boynundan ağır yaralamıştı.



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