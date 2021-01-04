Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail güçleri, zeytin fidanı ekmek isteyen Filistinlileri engelledi

- İsrail güçleri, zeytin fidanı ekmek isteyen Filistinlileri engelledi

-Çıkan olaylardan görüntüler

Protesto Arbede Gesi İsrail 

--Protestodan görüntüler

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde zeytin fidanı ekmek isteyen Filistinlileri engelledi. İsrail’in Filistinlilere karşı engellemeleri ve baskıları devam ediyor. Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde zeytin fidanı ekmek isteyen Filistinliler, İsrail güçleri tarafından engellendi. Filistinlilerin bazı alanlara erişimini engelleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda bazı Filistinli vatandaşlar gözaltına alındı. Filistinliler, çıkan arbedenin ardından bayrak ve zeytin fidanı taşıyarak İsrail güçlerinin müdahalesini protesto etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı