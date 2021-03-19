İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale sırasında bir Filistinliyi şehit etti
- Vurulan Filistin linin yerde yatması - Silahıyla nişan alan İsrail askerinden detaylar - Vurulan Filistin linin taşınması - Gösteriden detaylarNABLUS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde bir Filistin li şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Beyt Decin köyünde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistin lilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğu belirtildi.Açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu başından vurulan bir Filistin linin şehit olduğu aktarıldı.Yerel kaynaklar, şehit düşen Filistin linin köydeki bir camide müezzinlik yapan 48 yaşındaki Atıf Hanayişe olduğunu bildirdi.
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