Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ISPARTA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi

ISPARTA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi

- Ekiplerin aracı durdurması - Sürücüyle ekipler arasındaki konuşma - Sürücüye ceza kesilmesi Isparta 'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildiISPARTA (AA) - Isparta 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye idari para cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren çeşitli noktalarda denetim yaptı.Denetim sırasında durdurulan bir araçtaki sürücüye izin belgesi soruldu.Paket servis çalışanı olduğunu iddia eden ve izin belgesi olmayan sürücüye idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs Para Cezası Sparta Gesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı